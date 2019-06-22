Путин не планирует отдавать Курилы

Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1». На уточняющий вопрос, не придется ли «спускать российский флаг» на Курилах, глава государства ответил: «Таких планов у нас нет».

«У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться»,— рассказал В.Путин (цитата по ТАСС). Он уточнил, что, в частности, власти займутся развитием инфраструктуры на островах.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

С предложением заключить мирный договор с Японией в сентябре 2018 года выступил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. В мае 2019-го глава японского МИДа Таро Коно призвал ускорить завершение переговоров по мирному договору с Россией, но уточнил, что их результат должен удовлетворить обе стороны.