Путин не обсуждал с коллегами из США и Турции Сирию

Президент России Владимир Путин пока не контактировал с американским и турецким коллегами Дональдом Трампом и Тайипом Эрдоганом на тему происходящего в Сирии, заявил по информации РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакого обновления информации нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты с Турцией и США, действительно ли Трамп «самоустраняется из этого региона», а Эрдоган — провести операцию против курдов (имеются ввиду террористы из YPG-PYD — zerkalo).

| 2019-10-08T13:33:24+00:00 8 октября 2019, 14:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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