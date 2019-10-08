Путин не обсуждал с коллегами из США и Турции Сирию

Президент России Владимир Путин пока не контактировал с американским и турецким коллегами Дональдом Трампом и Тайипом Эрдоганом на тему происходящего в Сирии, заявил по информации РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакого обновления информации нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты с Турцией и США, действительно ли Трамп «самоустраняется из этого региона», а Эрдоган — провести операцию против курдов (имеются ввиду террористы из YPG-PYD — zerkalo).