Путин не читает твиты Трампа

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.

«У меня нет, извините, у меня самого нет никакого Twitter, и я не слежу за этим», — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отвечая на вопрос, следит ли он за тем, что заявляет американский президент в Twitter.

«Но, конечно, время от времени мои сотрудники сообщают, конечно, мнение президента Соединенных Штатов. Оно всегда важное, оно имеет значение для мира в целом. Но я сам ничего не читаю», — заметил президент РФ.