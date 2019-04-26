Путин назвал сроки проведения саммита России, Ирана и Азербайджана

Российско-азербайджанско-иранский саммит пройдет в России в августе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.
«Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», — сказал Путин в ходе встречи в пятницу.
Если говорить о сфере двусторонней торговли, отметил российский лидер, товарооборот РФ и Азербайджана в прошлом году увеличился почти на 14% и достиг 2,5 миллиардов долларов.