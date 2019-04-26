Путин назвал сроки проведения саммита России, Ирана и Азербайджана

Российско-азербайджанско-иранский саммит пройдет в России в августе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.
«Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», — сказал Путин в ходе встречи в пятницу.
Если говорить о сфере двусторонней торговли, отметил российский лидер, товарооборот РФ и Азербайджана в прошлом году увеличился почти на 14% и достиг 2,5 миллиардов долларов.
| 2019-04-26T12:23:46+00:00 26 апреля 2019, 12:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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