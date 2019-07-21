Путин назвал причину для отказа от президентства

Президент России Владимир Путин признался, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Об этом глава российского государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

Оливер Стоун напомнил Владимиру Путину, что тот сейчас находится на своем четвертом президентском сроке.

«Вы не устали?» — поинтересовался режиссер.

Российский лидер ответил отрицательно на этот вопрос, давая понять, что чувствует себя уверенно у руля страны: «Нет. Если бы я устал, я бы не пошёл на четвертый».В ходе прошедшей в июне прямой линии Путин также заявил, что ему не надоело быть президентом, пишет Лента.ру. В июльском интервью итальянской Corriere della Sera, глава российского государства отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется после этого.

| 2019-07-21T11:07:53+00:00 21 июля 2019, 12:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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