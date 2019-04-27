Путин назвал первую тему разговора с Зеленским

В случае переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским российский президент намерен в первую очередь обсудить урегулирование на Донбассе. Об этом в субботу, 27 апреля, заявил сам Путин в ходе визита в Китай, сообщает ТАСС.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить — как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — сказал Путин, отметив, что для урегулирования есть «только один способ — исполнение минских соглашений».

Путин обратил внимание на заявления Зеленского в ходе избирательной компании о том, что тот не собирается подписывать указ об амнистии для сепаратистов и не согласен с предоставлением особого статуса Донбассу, что является ключевыми пунктами минских соглашений 2015 года.

«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему «ЛНР/ДНР»? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — сказал российский президент.

Он подчеркнул, что за Зеленского проголосовало большое число украинских граждан и, прежде всего, люди ожидают решения именно этих вопросов, так как «всем надоел этот конфликт, все устали от него».

Также он рассказал, что проинформировал своих европейских коллег о ситуации с минскими соглашениями.

«Сегодня с коллегами встречались из европейских стран. Конечно, проинформировал о нашем видении развития ситуации в Украине, о дальнейшей имплементации минских соглашений», — сказал Путин.