Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной в США

Президент России Владимир Путин заявил, что вынесенный накануне в США приговор россиянке Марии Бутиной «это беспредел». По его мнению, это «тот самый случай, который называется «спасение лица» и борьба за честь погон».

«Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего, ну нечего ей предъявлять. Но так, чтобы не выглядело совсем это нелепо, дали ей 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата»,— сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что сам факт длительного содержания госпожи Бутиной является «неприемлемым», потому что она «не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется». Он подчеркнул, что уверенность в невиновности россиянки является принципиальной позицией Кремля.

Напомним, суд столичного округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. С учетом времени, которое госпожа Бутина уже провела в заключении, ожидая приговора, срок наказания составит девять месяцев. Согласно решению судьи, после выхода из тюрьмы россиянку сразу же депортируют в Россию. Ее отец Валерий Бутин сообщил, что она не намерена оспаривать решение суда.