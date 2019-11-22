Путин наградил Мехрибан Алиеву Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим», — сказал президент России.

По словам Путина, само название ордена отражает то, что Мехрибан Алиева делает в отношении российско-азербайджанских связей. Алиева назвала большой честью, что Путин назвал ее настоящим другом России.

| 2019-11-22T20:35:08+00:00 22 ноября 2019, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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