Путин наградил Мехрибан Алиеву Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим», — сказал президент России.

По словам Путина, само название ордена отражает то, что Мехрибан Алиева делает в отношении российско-азербайджанских связей. Алиева назвала большой честью, что Путин назвал ее настоящим другом России.