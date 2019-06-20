Путин надеется, что дело не дойдет до военного конфликта между США и Ираном

Военный конфликт США и Ирана стал бы катастрофой для ближневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что до этого не дойдет.

«Мы не знаем, не хотелось бы, конечно, но в Соединенных Штатах заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона, как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, увеличению количества беженцев из региона», — сказал Путин в четверг в ходе «прямой линии».

Кроме того, печальные последствия могли бы наступить и для тех, «кто предпринял бы попытки подобного рода».

«Очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы», — пояснил он.

Путин напомнил, что Иран — это шиитская страна и что даже в исламском мире иранцев считают людьми, которые способны на крайности при необходимости для защиты своей страны.

«Во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать. Очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию», — отметил президент РФ.(İNTERFAX)