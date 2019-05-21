Путин на G20 был бы рад провести встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин будет рад провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии, однако со стороны США никаких действий по ее инициированию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитирий Песков.

«У нас пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на «двадцатке» в Японии, потому что еще раз было выражено намерение публичное, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи и ее предложению», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли «Северный поток-2» обсуждаться на переговорах Путина и Трампа, если такая встреча состоится.