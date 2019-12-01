Путин и Зеленский будут обсуждать газ

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры по поводу газовых вопросов на саммите «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабре. Об этом сообщает телеканал «Россия-1» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что у лидеров двух стран есть темы для разговора.

«Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин и Зеленский ранее «весьма и весьма неплохо» общались по телефону.

| 2019-12-01T18:26:05+00:00 1 декабря 2019, 21:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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