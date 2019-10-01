Путин и Роухани обсудили иранский план по обеспечению безопасности в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани на полях саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване обсудили инициативу Тегерана по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте президента Ирана.

«Стороны обсудили ядерную сделку, а также «Ормузскую мирную инициативу», — сообщает пресс-служба президента Ирана.

По словам президент Ирана, «эта инициатива предполагает взаимодействие по различным вопросам, включая энергетическую безопасность, свободу судоходства и беспрепятственный экспорт нефти». «Безопасность и стабильный мир в районе Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива могут быть обеспечены только путем сотрудничества региональных держав», — приводит пресс-служба слова Роухани.

Он отметил ядерную сделку по иранской ядерной программе как «эффективную модель решения международных проблем дипломатическим способом». «Для реализации этого соглашения необходимо полное выполнение странами-участниками своих обязательств», — добавил президент.(ТАСС)