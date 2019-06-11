Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в районе Персидского залива, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях», — говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле, при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе с обеих сторон отмечена важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе. Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Также отмечается, что стороны условились о продолжении личных контактов.