Путин и Пашинян обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)обсудили вопросы двусторонней повестки, которые в основном касались экономических связей. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил журналистам пресс-секретарь Пaшиняна Владимир Карапетян.

По словам пресс-секретаря премьера Армении, «Путин и Пашинян коснулись также процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но основной повесткой являлись экономические вопросы».