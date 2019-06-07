Путин и Пашинян обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)обсудили вопросы двусторонней повестки, которые в основном касались экономических связей. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил журналистам пресс-секретарь Пaшиняна Владимир Карапетян.

По словам пресс-секретаря премьера Армении, «Путин и Пашинян  коснулись также процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но основной повесткой являлись экономические вопросы».

| 2019-06-07T00:06:06+00:00 7 июня 2019, 04:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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