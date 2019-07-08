Путин и Нетаньяху обсудили по телефону вопросы взаимодействия по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимодействие двух стран по сирийскому урегулированию. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассматривались вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня с.г.», — отметили в пресс-службе.

«В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств», — говорится в сообщении.

Путин и Нетаньяху также условились о продолжении личных контактов, отметили в Кремле.

| 2019-07-08T14:41:50+00:00 8 июля 2019, 15:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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