Путин и Нетаньяху обсудили по телефону вопросы взаимодействия по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимодействие двух стран по сирийскому урегулированию. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассматривались вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня с.г.», — отметили в пресс-службе.

«В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств», — говорится в сообщении.

Путин и Нетаньяху также условились о продолжении личных контактов, отметили в Кремле.