Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе войск из этой страны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

«В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.

Нетаньяху также передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Как отмечается в сообщении, беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

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