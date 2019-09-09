Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как передает Lenta.Ru, об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин заявил Макрону, что повестку дня очередного саммита «нормандской четверки» нужно тщательно подготовить, а также обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, которые были достигнуты на встречах в Париже и Берлине в 2015-2016 годах. В частности, речь идет о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».

«В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования», — говорится в сообщении.

Главы государств также дали позитивную оценку обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом.