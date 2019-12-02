Путин и Эрдоган встретятся 8 января в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как планируется, встретятся 8 января 2020 года, подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что переговоры пройдут в Стамбуле.

«Да, действительно, на эту дату [8 января] готовятся контакты двух президентов. Главная тема такой поездки [Путина в Турцию] — открытие «Турецкого потока», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что к этой дате будет завершена работа по наземной части трубопровода с турецкой стороны «для этого крупного, важного международного проекта».

По его Пескова, «с большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам». «В первую очередь это двусторонние российско-турецкие отношения, они носят многоплановый характер, на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы», — уточнил Песков.

Он прогнозирует, что на переговорах также речь пойдет о региональных проблемах, в частности, о Сирии.

«Пока речь идет о Стамбуле [как месте проведения переговоров], но еще есть время, пока все детали согласовываются», — отметил представитель Кремля.