Путин и Эрдоган условились активизировать усилия в Идлибе

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.