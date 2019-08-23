Путин и Эрдоган условились активизировать усилия в Идлибе

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

| 2019-08-23T15:44:23+00:00 23 августа 2019, 16:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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