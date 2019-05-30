Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок», — говорится в сообщении.

Собеседники также затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.

Путин и Эрдоган договорились и о дальнейших контактах, добавили в пресс-службе.(ТАСС)

| 2019-05-30T22:24:43+00:00 31 мая 2019, 04:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss