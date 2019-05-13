Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили участившиеся нарушения боевиками режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий», — говорится в сообщении.

| 2019-05-14T01:05:58+00:00 14 мая 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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