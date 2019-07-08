Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 во время телефонного разговора

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсуждали вопросы поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 во время телефонного разговора, сообщил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация с поставками С-400 в Турцию находится «на должной стадии».()
| 2019-07-08T15:01:34+00:00 8 июля 2019, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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