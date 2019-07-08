Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 во время телефонного разговора

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсуждали вопросы поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 во время телефонного разговора, сообщил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.