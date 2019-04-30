Путин и Эрдоган обсудили Ливию

В администрации президента Турции Тайипа Эрдогана проинформировали о том, что лидер провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, главы государств обсудили ситуацию на территории Ливии и заявили о намерении поддержать спокойствие и стабильность на территории страны.

«Они также договорились продолжать тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для разрешения сирийского кризиса», — говорится в сообщении.