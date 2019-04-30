Путин и Эрдоган обсудили Ливию

В администрации президента Турции Тайипа Эрдогана проинформировали о том, что лидер провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, главы государств обсудили ситуацию на территории Ливии и заявили о намерении поддержать спокойствие и стабильность на территории страны.

«Они также договорились продолжать тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для разрешения сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

| 2019-04-30T21:35:49+00:00 1 мая 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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