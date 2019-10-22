Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган начали переговоры в узком составе, встреча проходит в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, сообщает РИА Новости.

Разговор будет «обстоятельный, сложный и небыстрый», им предстоит обсудить много тем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что главным предметом диалога станет ситуация в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня.

За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара «предпримет шаги» по Сирии после его переговоров с президентом России. Во вторник истекают пять дней приостановки операции.

Турецкий президент также сообщал, что намерен обсудить со своим российским коллегой следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

| 2019-10-22T15:50:06+00:00 22 октября 2019, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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