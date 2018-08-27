Путин, Эрдоган, Роухани — сообразят на троих

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит 7 сентября официальный визит в Тегеран, говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера. Он примет участие на саммите астанинского формата Россия — Турция – Иран по сирийскому урегулированию.

Встреча президентов России, Турции и Ирана сегодня необходима для этих стран. Важно понять не только ход развития сирийского урегулирования, судьбу Идлиба и других территорий, но и оценить сложившееся геополитическое положение в мире.

Все три страны в данный момент находятся под большим давлением Дональда Трампа, он не щадит ни Москву, которая якобы помогла стать ему президентом, если верить американским СМИ, ни союзника по НАТО Анкару, ни Тегеран, который «оккупировал» Сирию и угрожает «слабым» союзникам на Ближнем Востоке. Санкции со стороны США уже дали о себе знать в Иране, Турции и России, где национальные валюты просто обвалились. Ресурсов на поддержание затратных операций у стран все меньше, а экономическое положение все хуже.

Практически все три страны сядут за стол переговоров равно ущемлёнными США, поэтому альтернативы, кроме как договориться и отложить решение по Сирии до лучших времен – нет. Естественно, говорить о братстве и союзе вечных противоборствующих империй в полной мере не имеет смысла, тем более, что яблоко раздора, в лице Сирии, между странами есть.

Помимо этого у каждой страны свой чемодан проблем, которые ни одна из них так и не смогла решить. Ирану и России важно дожать Турцию, чтобы та сдала последний очаг оппозиционного сопротивления Идлиб, в свою очередь Анкаре, которая потеряла Алеппо, важно остаться в игре, и быть пайщиком скудного сирийского пирога.

Ключа урегулирования сирийского конфликта естественно у этих стран нет, как и денег, чтобы восстанавливать Сирию или хотя бы поддерживать столь затратную операцию. Хотя для Ирана, как страны, которая на сегодня имеет лучшие позиции в Сирии, имеет смысл давить, но на кого тут надавишь, когда Турция и Россия одни из малочисленных государств, поддерживающие Иран в условиях санкций.

С другой стороны, международное сообщество — его можно было бы привлечь к спонсированию восстановления Сирии, но оно не хочет портить отношения с США, которые дали всем четко понять, что без их согласия ни цента никто не даст.

Инструмент, который мог бы вполне подойти, как ключ, находится в руках США, которые контролируют весь северо-восток Сирии, имея в этом регионе 13 военных баз. Почему в этом регионе? А потому что именно в этом регионе сконцентрированы все энергоресурсы Сирии, пресная вода и самая крупная ГЭС.

Ситуация практически безвыходная, и им на троих придется соображать, что делать дальше. Идти войной на курдов-сепаратистов, которые повесили рядом со своим флагом флаг США, никто не собирается, хотя попытки были, и как оказалось, американцы в этом регионе засели не на шутку. Тут и горький опыт российских ЧВК «Вагнер» в Дейр-эз-Зоре, когда погибло приличное количество сил, и иранских шиитских группировок «Фатимиюн» в том же Дэйр-эз-Зоре.

Но для этих государств открывается перспектива временно забыть о конкуренции между собой до лучших времен, ибо США оказываются намного влиятельнее, чем все три государства вместе взятые. Поэтому сближение трех держав – это естественный временной процесс. Но при этом любая из этих стран, «соскочит» из этого полуавантюрного союза при первой же возможности, если вдруг в США появятся силы, которые захотят увидеть одну из этих стран около себя. Поэтому данный союз заполнен в большей степени шумом и пафосом, нежели реальной начинкой.

Что же до Азербайджана…

Естественно такая сложная игра, которая сейчас идет в регионе не может не касаться и Азербайджана, граничащего со всеми тремя государствами ( Россией, Ираном и Турцией). В условиях, когда Турция была полноценным союзником Запада и США, Азербайджану было легче держать баланс, и союз с Анкарой был не только союзом с Турцией, но и Западом. Система работала весьма удачно, Азербайджан выводил свои энергоресурсы в западные страны, через союзника Запада Турцию. Но сейчас картина несколько иная.

Во-первых, Турция получает для себя более богатых на энергоресурсы союзников, причем в экономическом аспекте именно союзников, потому что от выгоды своей никто не собирается отказываться, несмотря на политические разногласия в Сирии. Во-вторых, Азербайджану становится сложнее сотрудничать с Западом, но ситуацию спасают глобальные энергетические и транспортные коридоры.

С другой стороны, Азербайджан также имеет все шансы повысить свой статус и важность для Запада, все официальные визиты президента страны, после досрочных президентских выборов и визит Ангелы Меркель в Азербайджан входят в логическую цепочку внешней политики нашей страны. При сильном сближении Азербайджана с Западом, треугольник Анкара-Москва-Тегеран может быть в большей степени заинтересован в урегулировании карабахского конфликта. Поэтому Азербайджану в данной ситуации надо правильно лавировать между конфликтующими сторонами.

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