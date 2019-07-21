Путин дал обещание Асаду

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля, передает РБК.

В поздравлении российский лидер подтверждает готовность Москвы помогать Сирии в защите территориальной целостности,  суверенитета государства и называет страны союзниками: «Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления».

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москве и Дамаску удастся нанести окончательное поражение силам террора на сирийской земле.

ТАСС отмечает, что поздравлениями обменялись также МИД РФ и Сирии, а также премьер-министры двух государств.

| 2019-07-21T13:01:43+00:00 21 июля 2019, 14:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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