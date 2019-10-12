Путин: атаки на нефтяные предприятия не разрушат сотрудничество РФ с ОПЕК+

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ осуждает нападение на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, а также, что инциденты не разрушат сотрудничество российской стороны и арабских стран в рамках сделки ОПЕК+. Об этом Владимир Путин заявил в интервью телеканалам RT Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Если кто-то считает, что такие действия каким-то образом скажутся на сотрудничестве РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ, все они ошибаются», — заявил глава государства.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Ранее Путин также заявил, что напавшие на нефтяные объекты не достигли своих целей.

В начале октября хуситы объявил, что собираются нанести новые удары по Саудовской Аравии.

Атака беспилотников на насосные станции Saudi Aramco произошло в ночь на 14 сентября. После этого Саудовская Аравия уменьшила добычу нефти в два раза. Восстановить добычу страна смогла к 26 сентября (aif.ru)