Пути бакинские неисповедимы…

3 января на проспекте Нобеля просела часть дороги. И это уже не первый случай. Так, в конце декабря 2018 года на той же дороге образовались большие ямы, которые в скором времени устранили. Раньше в 2014 году на том же проспекте началась просадка грунта.

Но, тогда “Азерсу” распространило заявление, указав, что не стоит связывать просадку дороги с протечкой в канализационном коллекторе. Впрочем, то же самое пресс-секретарь ОАО АЗЕРСУ Анар Джабраиллы сказал и в этот раз. По его словам, специалисты «Азерсу» проверили линии водоснабжения и канализации, проходящие через проспект Нобеля, и не обнаружили утечки. «Проседание дороги не связано с утечками в линиях водоснабжения и канализации ОАО «Азерсу». В настоящее время там работают две группы наших специалистов. Одна — это георадарная группа, которая занимается изучением уровня подземных вод и состава грунта. Вторая группа проводит инъекцию скважины коллектора «Сахиль», чтобы грунтовые воды не поступали в эту скважину», — отметил Джабраиллы.

В ходе расследования , выяснилось, что на этом участке дороги под землей протекают грунтовые воды на глубине 25-30 метров.

На самом ли деле дороги Баку по этой причине “уходят под землю”? И почему когда строится дорога, не принимаются во внимание риски и бюджетные деньги, заработанные трудом граждан и компаний, вновь и вновь тратятся на одни и те же действия?

Неужели, если компания — государственная или частная — проводит ремонт или прокладку дороги, она не должна проверять наличие грунтовых вод, проблем с коммуникационными трубами и так далее, прежде, чем тратить миллионы на ремонт одних и тех же путей?

Начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов в интервью # отметил, что это вопрос, который необходимо направить тем, кто занимается прокладкой и ремонтом дорог. “Именно они должны знать проходят ли коммуникационные линии по той или иной территории. Это дорога не новая. Соответственно, уже должны были бы знать, какие проблемы есть на данном отрезке. Но, отмечу, что на грунтовые воды и повышение уровня вод влияет и человеческий фактор. С увеличением количества проживающего на территории населения, вывод вод, канализационных отходов растет. Поэтому, действовать необходимо в соответствии с планом. Тогда можно будет предотвратить проблемы”, — отметил эксперт.

На вопрос, кто же должен составлять эти планы и проекты, А.Гаралов сказал, что ответственность несет компания, проводящие эти работы. “Если компания строит дорогу, значит, она же должна составить план, технические условия. Но, мы не занимаемся этим, и к нам этот вопрос не относится. Сегодня как происходит: одна структура строит дорогу, другая прокладывает водопровод, третья коммуникационные линии. Если все эти работы будут сконцентрированы в одних “руках”, за процессом будет следить конкретная структура, к примеру, муниципалитет, не будет лишних трат, и ответственность нести будет одна организация. А сейчас все перекладывают ответственность друг на друга, говоря, что те или иные работы не на их балансе. А так быть не должно, по моему мнению”, — подытожил Азиз Гаралов.

Глава пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, комментируя данный вопрос # сказал, что они не обязаны проводить анализы или проверки на наличие проблем с коммуникационными линиями. “Вопросы о наличии проблем с водными или канализационными трубами не мы решаем, и они должны быть направлены соответствующим структурам. Наша структура занимается только проведением или ремонтом дорог. Мы не уполномочены следить за проблемами с трубами. То есть, у нас и нет таких специалистов. У каждой структуры свои обязанности и полномочия, и действовать они должны именно в рамках своих полномочий”, — отметил А.Наджафли.

Правда, по его словам госагентство оповещает соответствующие структуры о том, что начинает строительные или ремонтные работы. “Мы им сообщаем о предстоящих работах, чтобы они пришли и обновили или отремонтировали свои трубы и линии. Так было на проспекте Бабека. Весь процесс занял год, хотя дорогу мы строили всего два месяца. Остальное время потребовалось для обновления и проведения коммуникационных линий. Естественно, если когда-нибудь будут проводиться работы по обновлению дороги на проспекте Нобеля, мы также оповестим соответствующие структуры, чтобы они провели свою часть работы по обновлению линий и труб. На территории в данный момент проводятся работы, грунтовые воды отводятся, в ближайшие дни этот отрезок вновь будет восстановлен”, — подытожил А.Наджафли.

В ноябре 2017 года в эфире радиостанции ASAN Radio председатель ОАО Azəravtoyol Салех Мамедов заявил, что они намерены произвести повторный ремонт на проспекте Нобеля. Но, как видно основательного ремонта придется ждать долго, так как когда (22 декабря 2018 года произошел обвал дорожного полотна на данном участке проспекта Нобеля, его отремонтировали (как показывает опыт, не должным образом) и сдали в эксплуатацию.

По мнению председателя Союза архитекторов Азербайджана Эльбая Гасымзаде, раньше, в “плохие времена” был определенный порядок. “Работы проводились следующим образом: перед тем, как строить или ремонтировать дорогу, заказчик — Исполнительная Власть — обращался ко всем владельцам коммуникаций и говорил: я буду проводить работы, у кого есть коммуникации, придите, проверьте и, если они нуждаются в ремонте, ремонтируйте. После того, как я отремонтирую дорогу, я никого не подпущу в ближайшие три года. Правило было таким. Сейчас, к сожалению, такого правила нет. Поэтому, сегодня дорогу асфальтируют, через два дня начинают чинить водопровод, потом опять асфальтируют, а через три дня приходят и начинают ремонтировать канализацию. Происходит это оттого, что есть ведомственная разобщенность, нет скоординированной работы. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо восстановить старые, добрые порядки”, — отметил Э.Гасымзаде в интервью #.

Структуры, действительно, пытаются снять с себя ответственность, прикрываясь фразой “решение данного вопроса не входит в нашу компетенцию и полномочия”. И пока, как отмечают эксперты, все эти работы не будут сконцентрированы в «одних руках», наши с вами деньги будут уходить под землю…

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