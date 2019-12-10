«Путешествие в Страну ковров»

В Баку завершился двухдневный фестиваль, веселый и красочный, под названием «Путешествие в Страну ковров», приуроченный к 10-летнему юбилею Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра, сообщает #.

Открывая фестиваль, директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова подчеркнула, что Детский отдел этого музея стал первым в истории музейного дела в Азербайджане, и все это время он ведет большую работу в сфере образования: «Нашей целью было ближе ознакомить детей с национальными ценностями, духовным наследием, культурой. И работа в этом направлении уже приносит свои плоды». Ширин ханум выразила удовлетворение превращением музея в любимое место отдыха детей, растущим с каждым годом количеством юных посетителей, приходящих в Детский отдел, а также отметила, что проведение фестиваля в канун Нового года стало еще одной большой радостью для детей.

На церемонии открытия фестиваля, в котором приняло участие до трехсот детей, выступили танцевальная группа Центра развития детей и молодежи №3, коллектив студии детского хора «Нур» при доме-музее Узеира Гаджибекова, актеры Детского театра «Чичяйим», танцевальный коллектив «Азериинджиляри». После этих выступлений, вызвавших большой интерес у зрителей, была открыта выставка живописи и ковроткачества членов изокружка Детского отдела музея.

На мероприятии сотрудница посольства Египта Кямаля Искендерова прочитала детям замечательные египетские сказки. Дети приняли участие в мастер-классах по изготовлению сувенирных ковриков, мягких игрушек, новогодних открыток, безворсового ковра «шедде» и т.д., продемонстрировав свое умение и способности. Была проведена увлекательная викторина, интересный квест, показаны кукольные спектакли «Сказка о Маликмамеде» и «Шангюлюм, Шунгюлюм, Мангюлюм» , а также спектакль «Спор ковров».

Участники фестиваля встретились с автором детской книги «Волшебные памятники Азербайджана» архитектором Эльчином Алиевым, а также автором детской книги «На пляже» Лалой Малик и автором иллюстраций к этому изданию Ириной Эльдаровой. Юные зрители получили от авторов книги и другие подарки. Они также приняли участие в сеансе арт-терапии специалиста Грузинского национального Гештальт- института Заиры Надирашвили, в тренинге по музыкальной терапии художественного руководителя детской студии хора, дирижера хора Мелек Вализаде и выразили свое удовольствие от этих встреч.

Второй день фестиваля был отмечен красочным карнавалом. Выступление детского танцевального коллектива бакинского Центра русской культуры, отбор обладателей лучших костюмов в номинациях «Мисс карнавал» и «Мистер карнавал», вручение подарков победителям, шоу «Transformers Bumblebee» очень порадовали детей.

Участники фестиваля получили подарки от компании Azersun Holding. Посольства Египта, Ирана, Венгрии совместно с сотрудниками консульства Черногории в нашей стране, Общественным союзом реабилитации инвалидов «Гюльсам» и Детским отделом музея организовали благотворительную ярмарку, выручка от которой пойдет в пользу детей, нуждающихся в лечении.

Фестиваль, организованный Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра, своей увлекательной и интересной программой подарил детям незабываемое веселье и новых друзей.