Путь в 1000 км от Баку к «Храброму сердцу» — ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти 1000 километров разделяет Баку от самой высокогорной общины в Европе — Ушгули, расположенной в Грузии на высоте 2 200 метров.

Группа азербайджанских журналистов, в состав которой вошел и корреспондент # была приглашена посетить этот чудесный край в рамках пресс – тура, организованного Национальной администрацией туризма Грузии.

Ушгули главным образом популярен среди людей, предпочитающих пешие прогулки по горам. Трекинговые маршруты «Храброго сердца», а именно так звучит название села в переводе на русский язык, очень привлекают туристов из Европы, России, а в последние годы и из Азербайджана.

Добираться до Ушгули из Баку удобно сначала на самолете (Баку – Батуми), затем надо добраться в Местиа, и уже оттуда, миновав последние 46 километров до пункта назначения, попасть в высокогорный рай, позабыв на какое – то время обо всем на свете.

Часть дороги от Местиа до Ушгули грунтовая и настолько красивая, что приходится делать много остановок. Поэтому нужно быть готовым к тому, что путь займет практически вес день.

Сваны, проживающие в горах Ушгули, по сей день верны древним традициям своих предков и суровым канонам бытия. Раньше каждая семья в общине имела свою башню, которая выполняла функции сторожевого форпоста, продуктового склада, хлева, а иногда и жилища.

Ушгули — единственная община, которая никогда не была завоевана, расположилась у подножья самой высокой горы Грузии Шхара. В нее входят четыре поселения — Жибиани, Муркмели, Чажаши и Чвибиани. В общей сложности это около 70 семей, почти 300 человек.

Ушгули славится невероятными пейзажами, восхитительными панорамами, уникальными храмами и долгими снежными зимами. На территории общины возведены 5 храмов. В отличие от других жителей Грузии, сваны — не земледельцы, они не выращивают виноград. Шумные застолья с льющимся рекой вином не являются элементом сванской культуры. Горцы — знатные охотники и скотоводы, живущие скромно и аскетично. Застольный напиток – чача, который, как тут говорят, и согреет и вылечит. Горы не любят суеты, поэтому в Ушгули все предельно лаконично.

Попав в Ушгули, можно не волноваться за сотовую связь – телефоны прекрасно ловят сигнал, нет проблем и с доступом в Интернет. Кроме того, практически во всех местных ресторанчиках и кафе имеется wi-fi.

Еда в ресторанах очень качественная и вкусная. Горцы имеют свои секреты приготовления некоторых популярных блюд грузинской кухни, которые передаются из поколения в поколение.

Так что туристам остается просто наслаждаться неповторимой атмосферой, дышать кристально чистым воздухом и выполнить программу – минимум по посещению местных достопримечательностей.

К примеру, посетить Замок Царицы Тамары, или Верхний Чажашский замок. Как рассказала # гид Марика Богверадзе, замок служил летней резиденцией царицы и является одним из самых посещаемых туристами мест.

Много оригинальных предметов быта и старинные фрески можно встретить, посетив Этнографический музей Ушгули. Это небольшой частный музей, оборудованный весьма скромно, но со вкусом. Представленная здесь экспозиция дает довольно обширное представление о сванской культуре.

В Ушгули есть множество храмов. Самые крупные среди них — церковь Успения Святой Богородицы, больше известная, как Ламария, храм Святого Георгия в Жибиани, церкви святой Барбары и Спасителя в Муркмели, церковь Спаса в Чвибиани и Жибиани.

Многие архитектурные памятники Ушгули датируются IX-X веками.

На территории имеется небольшая, хорошо отремонтированная школа, медпункт, несколько магазинов.

Но все же визитной карточкой Ушгули по праву считаются средневековые каменные башни, которые разбросаны по территории всей общины. Некоторые из них потеряли свой первозданный вид, но многие и по сей день находятся в идеальном состоянии и манят туристов вековыми легендами.

В целом весь архитектурный комплекс Ушгули является уникальным культурно-историческим ансамблем, и за свою исключительность был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В последние годы здесь активно начал развиваться горнолыжный туризм.

Но только летом можно прочувствовать всю красоту и величие природы Ушгули, подняться на возвышенность и соприкоснуться с облаками, которые медленно проплывают над высокогорным жилищем сванов, превращая фотографии в настоящие шедевры ее величества Природы.

Поэтому, посетить Ушгули стоит не только любителям экстремального и активного отдыха, но и просто романтикам, ищущим приключения и неповторимые картинки для своих коллекций в соцсетях.