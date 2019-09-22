Пушков высказался по поводу скандала вокруг разговора Трампа и Зеленско

Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу «украинского скандала», разгоревшегося в США.

Ранее президента США Дональда Трампа обвинили в попытке давления на украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора в июле.

По некоторым данным, глава Белого дома настаивал на расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Отметим также, что Байден участвует в президентской гонке в США от Демократической партии.

На своей странице в Twiyyer Пушков написал, что Байден напуган в связи с выяснением дел его сына Хантера на Украине, и его собственной роли. Это может подорвать его шансы на предстоящих в США выборах президента, отметил сенатор.

Поэтому Байден обвиняет Трампа в оказании давления на президента Украины.

«Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним…», — отметил Пушков.

Ранее американский лидер высказался по поводу данной ситуации.. Кроме того, глава МИД Украины опроверг сведения о давлении на Зеленского (aif.ru)

| 2019-09-22T14:31:40+00:00 22 сентября 2019, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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