Пушков высказался по поводу скандала вокруг разговора Трампа и Зеленско

Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу «украинского скандала», разгоревшегося в США.

Ранее президента США Дональда Трампа обвинили в попытке давления на украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора в июле.

По некоторым данным, глава Белого дома настаивал на расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Отметим также, что Байден участвует в президентской гонке в США от Демократической партии.

На своей странице в Twiyyer Пушков написал, что Байден напуган в связи с выяснением дел его сына Хантера на Украине, и его собственной роли. Это может подорвать его шансы на предстоящих в США выборах президента, отметил сенатор.

Поэтому Байден обвиняет Трампа в оказании давления на президента Украины.

«Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним…», — отметил Пушков.

Ранее американский лидер высказался по поводу данной ситуации.. Кроме того, глава МИД Украины опроверг сведения о давлении на Зеленского (aif.ru)