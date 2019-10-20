Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 20 октября, констатировал, что в Турции придают очень большое значение встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает iz.ru.

Он напомнил, что встреча пройдет в Сочи 22 октября.

«Вечером того же дня завершится «пауза» (так в Турции называют 120-часовое перемирие) в турецкой военной операции против курдских формирований в Сирии», — сообщил Пушков.

Сенатор добавил, что главный вопрос — что будет после «паузы» остается открытым.