Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 20 октября, констатировал, что в Турции придают очень большое значение встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает iz.ru.
Он напомнил, что встреча пройдет в Сочи 22 октября.
«Вечером того же дня завершится «пауза» (так в Турции называют 120-часовое перемирие) в турецкой военной операции против курдских формирований в Сирии», — сообщил Пушков.
Сенатор добавил, что главный вопрос — что будет после «паузы» остается открытым.