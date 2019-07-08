Пуйоль считает, что «Барселоне» не надо слишком много внимания уделять прошлому Неймара

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что каталонцам не стоит отказываться от приобретения Неймара из-за его скандального перехода в «ПСЖ» в 2017 году.

— Все игроки верят, что делают лучше для себя, когда принимают решения. И Неймар тоже был в этом убежден, когда принимал свое.

— Но когда нужный вам игрок оказывается на рынке, не надо уделять слишком много внимания прошлому, думать о том, что было несколько лет назад.

— Неймар отличный игрок, который может делать разницу в матчах. Возможно, в последние два года травмы мешали ему показать всю силу. Но если он вернется на прежний уровень… Думаю, он еще многое может показать, — цитирует Пуйоля Mundo Deportivo.

SPORT24.ru