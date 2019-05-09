Пучдемон сможет участвовать на выборах в Европарламент

Конституционный суд Испании отказался рассматривать жалобу центристской партии «Граждане», которая пыталась оспорить решения трех мадридских судов, разрешивших бывшему главе каталонского женералитета Карлесу Пучдемону и двум бывшим членам его правительства баллотироваться на выборах в Европарламент 26 мая, несмотря на то, что они находятся за пределами страны, сообщает РИА Новости.

КС счел, что в данном случае не нарушены конституционные права истца и не стал принимать к рассмотрению жалобу, даже не приступив к изучению дела по существу, сообщили в суде.

6 мая три мадридских суда удовлетворили иски Пучдемона, бывшего советника по здравоохранению женералитета Тони Комина и бывшего советника образования каталонского правительства Клары Понсати, оспоривших решение ЦИК, запретившего им выставлять свои кандидатуры от коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). После этого центристская партия «Граждане» обратилась в Конституционный суд.