Пучдемон предложил кандидатуру на пост главы женералитета Каталонии

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон предложил кандидатуру депутата от партии «Вместе за Каталонию» Жоакима (Кима) Торра на пост главы правительства автономного сообщества.
Пучдемон, находящийся в Берлине, где он дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию, распространил свое заявление в социальных сетях.
«У нас есть возможность развивать мандат 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости Каталонии) и строить страну свобод и прав, чего требуют миллионы. Я лично благодарю Кима Торра за усилия и пожертвования, чтобы занять должность в столь чрезвычайных обстоятельствах», — написал Пучдемон в Twitter.
Пучдемон уже связался со спикером каталонского парламента Роже Торреном и другими известными каталонскими политиками и объявил о своем решении.7 просмотров