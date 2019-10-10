Публикацию стенограммы разговора с Трампом Зеленский считает «подрывом отношений»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что публикация американской стороной стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом является своего рода подрывом отношений, сообщает ТАСС.

«Если я как президент Украины буду комментировать разговор господина Трампа, то это будет вмешательством в вашу законодательную систему, в ваши будущие выборы, — ответил он на вопрос американского журналиста. — А значит, это будет вмешательством в избирательный процесс, который из-за меня станет нечистым и не независимым. Я не должен оценивать действия другого президента, которые регулируются законодательством другого государства. Но я считаю, что это немножко подрывает любые дипломатические отношения».

Вместе с тем Зеленский повторил, что во время разговора он не чувствовал со стороны Трампа никакого «давления и влияния».

| 2019-10-10T15:26:26+00:00 10 октября 2019, 18:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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