“Публикации азербайджанских авторов во Франции с 1891 по 1933 годы”

Самая старая публикация в нашей коллекции – статья Ахмед бека Агаева в парижском журнале «Ля нувель ревю» (15 марта 1891 года). Будучи студентом Парижского университета, Ахмед бек напечатал семь статей в этом издании и две — в журнале «Ревю бле»; последняя из них датирована 15 октябрем 1893 года. Все они посвящены истории, обычаям и традициям мусульманского мира, касаются тем, чрезвычайно в те времена интересовавших общество: положение женщин, религия и духовенство, секты, театр и праздники, просвещение и литература, Персия и европейцы, русские и англичане в Персии…

В эти же годы литературная общественность Франции знакомится с комедиями выдающегося азербайджанского драматурга Мирза Фатали Ахундзаде. Благодаря усилиям французских востоковедов Барбье де Мейнара, Альфонса Силера и Люсьена Бюва с 1886 по 1906 г. публикуются пять комедий М.Ф. Ахундзаде.

Оригиналы двух из них в переводе Люсьена Бюва – «Мусье Жордан и дервиш Мастали-шах» и «Скупой» («Гаджи Гара») – переданы мною 19 октября 1988 года на вечере во Дворце республики в дар Оргкомитету по проведению 175-летия Мирзы Фатали.

В 1922 году в журнале «Ревю дю монд мюзюльман» выходит большая статья Юсифа Везира Чеменземинли «Взгляд на азербайджанскую литературу» в переводе Люсьена Бюва. Этот журнал вообще широко освещал историю, литературу и культуру Азербайджана. Не ошибусь, сказав, что из азербайджанцев самым активным его автором был Джейхун Гаджибейли.

Бывший советник азербайджанской дипломатической миссии (1919-1920 гг.) в Париже доктор права Мирягуб Мир Азиз оглу Мехтиев издал на французском языке в 1926 году книгу «Режим Советов: истоки и суть».

В начале 20-годов в шести томной «Энциклопедии ХХ века» всемирно известного издательства «Лярусс» дается краткая биография Магамед аги Шахтахтинского. Привожу ее полностью: «Политический деятель» и журналист, родился в Ереване в 1848 году. Получив классическое образование в России, он затем учился в Лейпциге и Париже. В 1903 году в Тифлисе начал выпускать на азербайджанском языке газету «Шарг-и-Рус». Депутат от Еревана во II Государственной Думе, он ушел из политики и стал профессором персидского языка и литературы в Бакинском университете. Он считается автором реформы по адаптации арабской графики к азербайджанскому языку».

Две книги в 1930 году издал в Париже Мамед Амин Расул-заде. Первая – «Азербайджан в борьбе за независимость»- была издана на французском языке (выпуск Азербайджанского национального издательства), вторая на русском – «Пантуранизм в связи с кавказской проблемой» (издание комитета независимости Кавказа).

Как пишет в предисловии второй книги Ной Жордания – бывший премьер-министр Грузии, книга М.Э. Расул-заде была ответом на нападки левого крыла русской эмигрантской печати, источником которых был памфлет Зареванда (совместный псевдоним армянской четы Варданян), изданный в Париже на русском языке под заглавием «Турция и пантурализм».

Автор предисловия к этому памфлету господин А.И. Мандельштам, бывший первый драгоман царского посольства в Стамбуле, называет сочинение Зареванда вполне «объективным». А М. Э.Расул-заде оценивает его так: «Зареванд, вначале подкупая читателя некоторой объективностью, чем дальше, тем больше увлекаясь субъективной целью, дает разительные примеры тенденциозной литературы. Чем ближе подходит к нашим делам, тем больше у него бросается в глаза субъективизм, тенденциозность, подтасовка фактов и голословность утверждений».

В 1933 году в Париже вышли работы «Кавказская проблема» Мирягуба Мехтиева и «Диалект и фольклор Карабаха (Кавказский Азербайджан) » Джейхуна Гаджибейли.

В заключение, несколько слов о журнале на французском языке, который издавался азербайджанскими эмигрантами в Париже.

Первый номер ежемесячного журнала «Азербайджан», органа партии «Мусават», вышел на восьми страницах в октябре 1926 года. В этом выпуске в основном рассказывалось о целях и задачах партии «Мусават». А в конце журнала в редакционной заметке говорилось, что следующие номера будут посвящены экономике и другим вопросам. Но вышли ли эти номера – мы не знаем. Может быть, собиратели книжных раритетов владеют какой-либо информацией и поделятся ею?…

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