Птицы бывают разные, иногда «железные»

Недавно заместитель командующего иракским военизированным шиитским ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандэс в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Майядин», ассоциированному с «Хизбаллой», возложил на Израиль и США ответственность за недавние удары по складам этой группировки, сообщает news.co.il.

Абу Махди аль-Мухандэс утверждает, что 20 августа, 12 августа и 19 июля склады вооружений «Аль-Хашд аш-Шааби» были атакованы израильскими самолетами, действия которых были согласованы с командованием армии США в регионе.

По словам аль-Мухандэса, подразделения ПВО «Аль-Хашд аш-Шааби» отслеживают все полеты американских самолетов в воздушном пространстве Ирака и располагают данными о том, что американцы позволили в этом году четырем израильским беспилотным самолетам, вылетевшим с базы в Азербайджане, действовать в иракском воздушном пространстве.

Данная информация наделала много шума вокруг Азербайджана и его позиции в конфликтах на Ближнем Востоке. Для начала нужно отметить, что Азербайджан изолировался от всех конфликтов и процессов на Ближнем Востоке и придерживается одной четкой позиции: поддержка территориальной целостности всех стран мира, в том числе и Ближнего Востока, а также готовность к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом».

Возможно, данная позиция наиболее приемлема для маленькой страны, которая не имеет особых интересов в регионе Ближнего Востока. С другой стороны, ближневосточная война настолько поделила мировые страны, что шаг влево или вправо, определяет позицию страны. Либо мы против Асада, что автоматически вписывает нас в список прозападных стран, либо мы за него, что сближает нас с Ираном и Россией. С последними у нас и без Асада проблем хватает.

Поэтому Азербайджан, с учетом всех геополитических реалий отмалчивается и вообще не проводит ближневосточную политику. Правда иметь двусторонние хорошие отношения с тем же Израилем или Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией, и рядом других стран никто не запрещает. Отдельная история – азербайджано-израильское военно-техническое сотрудничество, которое для Азербайджана со стратегической точки зрения жизненно необходимо. Россия, как военно-технический союзник Армении, надежным партнером не может считаться, а вот у Израиля, у которого плюс ко всему есть проблемы с Ираном, есть причины дружить с Азербайджаном.

Но вернемся к заявлению Абу Махди аль-Мухандэса и к его организации. Иракская шиитская организация «Хашд аш-Шааби» является чисто иранской креатурой в этой стране. Ради справедливости скажем, что в момент свирепствования ИГИЛ в Ираке, правительственные войска, бросив оружие, убегали с поля боя без всякого сопротивления.

Так, например, без боя был сдан второй по величине город Ирака Мосул. В такой чрезвычайной ситуации иранские военные советники принимают решение о создании группировки преимущественно из шиитов местного населения и дают отпор ИГИЛ. В итоге организация превращается в наиболее боеспособную, защищает Ирак от ИГИЛ и как итог проводит совместные операции с США по возвращению Мосула. В результате организация легализуется и становится одной из официальных частей иракской армии, несмотря на то, что сама группировка находится под полным иранским контролем. Поэтому и заявление заместителя командующего «Хашт аш-Шаби» стоит рассматривать как сигнал из Тегерана. Другой вопрос насколько данное заявление соответствует действительности.

Давайте рассмотрим все аспекты. По Конституции Азербайджана в стране не может находиться военная база третьего государства. Поэтому нахождение израильской военной базы на территории страны по официальной версии отпадает.

В свою очередь, Министерство обороны заявило: «Сообщения в зарубежных интернет-ресурсах о том, что США ввезли в Азербайджан израильские дроны, чтобы атаковать ими Иран и Ирак, не имеют под собой никаких оснований, это чистая ложь и распространена с целью дезинформации».

Но с другой стороны, то, что Азербайджан получает последние технологии у Израиля, которых нет даже у России, тоже неспроста. Подобные технологии только за деньги не продаются, а значит, есть что-то большее, чем просто деньги.

Месяцем ранее, в СМИ появилась информация о том, что в 2019-м году, Вашингтон предусматривает финансовую поддержку военно-морским силам страны в размере 103 млн. долларов в целях укрепления безопасности на Каспийском море. Не исключено, что усиление военно-морского флота Азербайджана США рассматривают как одну из мер противодействия Ирану.

Все эти новости вокруг Азербайджана, Ирана, Ирака, Израиля, США, показывают, что «страна огней» так или иначе разыгрывает свою игру на Ближнем Востоке, но очень осторожную. А тут еще история с азербайджанским военным самолетом МиГ-29, который недавно упал в Каспийское море, и при помощи турецких специалистов было найдено тело пилота и «черный ящик».

Слишком много вопросов оставила данная история. Во-первых, как нашли пилота и «черный ящик» сразу была опубликована официальная версия крушения самолета: «из-за птицы». Во-вторых, если допустить, что «птица», почему опытный пилот не успел катапультироваться? В-третьих, может быть и «птица», но тот факт, что государство дало пилоту статус шехида и захоронило его со всеми почестями в аллее шахидов, еще больше наталкивает на мысль, что государство дает понять о неслучайности данной катастрофы.

Принимая во внимание вышеперечисленное, начинаешь понимать, что в регионе идет жестокая закулисная игра, и Азербайджан превращается в ключевое звено этой игры. Пока что Иран и Россия различными действиями или заявлениями дают Азербайджану определенные сигналы. Со своей стороны официальный Баку принимает эти месседжи со всеми нюансами. Возможно, скоро, а точнее после многочисленных выборов в 2020 году (парламентские выборы в Азербайджане, решающие парламентские выборы в Грузии, парламентские выборы в Иране и президентские выборы в США), игра против Ирана и частично против России примет более ожесточенный характер, и нашей стране нужно будет делать судьбоносное решение в выборе позиции. Ключевым фактором является переизбрание Трампа еще на один срок.