ПСЖ установил рекорд топ-5 лиг

В 12-м туре чемпионата Франции ПСЖ победил «Лилль» со счетом 2:1, установив уникальное достижение – среди команд лучших пяти лиг Европы парижский клуб стал первым, кому удалось стартовать с 12 выигрышей. Ранее рекордом владел «Тоттенхэм Хотспур», на старте сезона-1960/61 одержавший 11 побед.

Под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля французский клуб нанес поражения: дома – «Кану» (3:0), «Анже» (3:1), «Сент-Этьену» (4:0), «Реймсу» (4:1), «Лиону» (5:0), «Амьену» (5:0) и «Лиллю» (2:1), в гостях — «Генгаму» (3:1), «Ниму» (4:2), «Ренну» (3:1), «Ницце» (3:0) и «Марселю» (2:0).

ПСЖ, набрав 36 очков, опережает идущий на втором месте «Лилль» на 11 баллов. 11 ноября парижане встретятся с «Монако».

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