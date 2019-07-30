«ПСЖ» снизил цену на Неймара до 180 млн евро

«ПСЖ» готов продать нападающего Неймара за 180 млн евро, сообщает Diario Sport.

Изначально французский клуб хотел получить за бразильца 300 млн евро, однако сейчас снизил цену на него почти в два раза и готов продать его за 180 млн евро.

Сообщается, что «ПСЖ» готов рассмотреть только то предложение, по которому будет выплачена требуемая сумма. Сделка с обменом игроков не интересует французский клуб.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уверен, что Неймар должен покинуть клуб, потому что его нежелание выступать за команду будет вредить ей. Продажа Неймара позволит «ПСЖ» решить проблемы с соблюдением правил ФФП и даст возможность для подписания двух высококлассных игроков.

Сообщается, что «Барселона» является единственным претендентом на Неймара. Окружение игрока уверено, что он начнет новый сезон в каталонском клубе. Неймар не хочет играть за «ПСЖ» и мечтает присоединиться к «Барселоне», чтобы играть вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

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