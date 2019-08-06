ПСЖ предложил арендовать Неймара сразу трем топ-клубам

«ПСЖ» предложил «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Ювентусу» взять нападающего команды Неймара в аренду, однако ни один из клубов не начал переговоры с игроком по этому вопросу, сообщает sports.ru.

В частности, стало известно, что «ПСЖ» предложил «МЮ» взять Неймара в аренду за 20 млн евро, однако английский клуб отказал, так как считает неподъемными условия личного контракта бразильца.

Первым клубом, с которым связывался «ПСЖ», был «Реал», так как в Париже считают, что мадридский клуб хотел бы приобрести игрока, которого хочет видеть в своем составе руководство «Барселоны». Однако Неймар мечтает играть за каталонский клуб и даже не рассматривает возможность перехода в «Реал».

«Ювентус» был готов рассмотреть вариант с переходом Неймара, однако игрок отказался переходить в итальянский клуб.

Неймар рассматривает лишь возможность перехода в «Барселону». Игрок и его окружение рады, что «ПСЖ» принял решение отпустить его в другой клуб, однако недовольны тем, что руководство французского клуба пытается решать его судьбу. Неймар и его окружение уверены, что «Барселона» сделает предложение «ПСЖ» в ближайшее время. Очевидно, что французский клуб будет препятствовать переходу Неймара в каталонский клуб, однако окружение игрока готово давить на «ПСЖ» всеми возможными методами.

В сделку по переходу Неймара в «Барселону» может быть включен полузащитник испанского клуба Иван Ракитич. И спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, и главный тренер команды Томас Тухель не возражают против того, чтобы 31-летний хорват перешел в их клуб. Однако окончательное решение по этому вопросу зависит от владельцев «ПСЖ».