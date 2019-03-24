ПСЖ нацелился на хавбека МЮ

ПСЖ хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру.

По информации TheTelegraph, 29-летний баск намерен остаться в МЮ, несмотря на трудности в переговорах о новом контракте и интерес ПСЖ. Соглашение Эрреры с клубом из Манчестера рассчитано до лета.

«Юнайтед» работают над продлением сотрудничества с игроком с прошлого года, но переговоры зашли в тупик из-за нежелания МЮ удовлетворять финансовые требования футболиста.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Эррере 4-летний контракт.

В 19 матчах премьер-лиги этого сезона Эррера забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

| 2019-03-24T18:54:14+00:00 24 марта 2019, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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