ПСЖ нацелился на хавбека МЮ

ПСЖ хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру.

По информации TheTelegraph, 29-летний баск намерен остаться в МЮ, несмотря на трудности в переговорах о новом контракте и интерес ПСЖ. Соглашение Эрреры с клубом из Манчестера рассчитано до лета.

«Юнайтед» работают над продлением сотрудничества с игроком с прошлого года, но переговоры зашли в тупик из-за нежелания МЮ удовлетворять финансовые требования футболиста.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Эррере 4-летний контракт.

В 19 матчах премьер-лиги этого сезона Эррера забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.