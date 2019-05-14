ПСЖ интересуется тремя футболистами «Реала»

«Пари Сен-Жермен» рассматривает кандидатуры сразу нескольких футболистов мадридского «Реала» в преддверии летнего трансферного окна.

Французский клуб проявляет интерес к полузащитникам «сливочных» Иско и Тони Кроосу, а также к нападающему Гарету Бэйлу. Заполучить немца и валлийца будет проще, поскольку главный тренер команды Зинедин Зидан готов расстаться с ними в ходе летней перестройки состава.

При этом «Реал» намерен выручить солидные суммы в случае продажи своих игроков. Иско «сливочные» оценивают в 60 миллионов евро, Крооса – в 80 млн, а Бэйла – в 70 млн.

| 2019-05-14T13:36:54+00:00 14 мая 2019, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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