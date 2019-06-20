«ПСЖ» хочет получить за Неймара 300 млн евро

«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда Неймара.

По данным издания Le Parisien, французский клуб хочет выручить от трансфера бразильца 300 миллионов евро, поскольку у клуба нет задачи избавиться от игрока.

Учитывая, что «Барселона» и «Реал», которые являются претендентами на Неймара, уже значительно потратились этим летом, «ПСЖ» готов рассмотреть варианты с включением в сделку игроков другого клуба.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» хотел бы видеть в сделке по Неймару или Каземиро, или кого-то из игроков «Барсы» (возможно, не одного) – Самюэля Умтити, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

| 2019-06-20T00:42:02+00:00 20 июня 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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