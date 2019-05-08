ПСЖ готов продать Неймара в «Реал»

Бразильский нападающий парижского «ПСЖ» Неймар может перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

По данным Sport Bild, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него 350 млн. евро, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за «Баварию» на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в «ПСЖ».

Впрочем, помешать трансферу может «Бавария», которая имеет право приоритетного выкупа колумбийца за 42 млн. евро. Но немецкий клуб может отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем.