Проживающих в оползневой зоне беженцев могут переселить

«В будущем возможно переселение вынужденных переселенцев, ныне проживающих в оползневой зоне на Баилово. Но чтобы переселить их сейчас, должно быть решение Исполнительной власти».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

По его словам, в настоящее время Госкомитет переселяет вынужденных переселенцев, проживающих в невыносимых условиях: «В дальнейшем возможно переселение и других лиц. Исполнительная власть района должна принять соответствующее решение”.

| 2019-03-15T13:04:56+00:00 15 марта 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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