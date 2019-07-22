Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста

Глава исполнительной власти грузинского района Сагареджо Георгий Эброцонашвили встретился с жителями села Гамбори, проводящими акцию протеста из-за проблем с питьевой водой.

Глава района пообещал, что беспокоящая жителей села проблема будет решена.

Георгий Эброцонашвили сказал, что тендер, объявленный для водоснабжения села, трижды завершился безуспешно. Он сказал жильцам села Гамбори, что сегодня в министерстве регионального развития и инфраструктура проведет встречу и потребует срочного решения проблемы с питьевой водой.

Жильцы села выразили районному руководству недовольство в связи с равнодушием к проблеме отсутствия питьевой воды, которая длится уже 15 лет.(report)