Провокацию армян во время матча «Карабаха» прокомментировал I вице-президент АФФА

«Очередная провокация армян на игре «Карабаха» показывает, что они пытаются воспользоваться всеми возникающими возможностями. Однако они уже должны знать, что Азербайджан сильно изменился».

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент АФФА, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.

Он отметил, что Азербайджан сегодня – это государство с сильной экономикой, сильной армией и международным авторитетом: «Везде в мире уже принимают, что Карабах – исконно азербайджанская земля. Кроме Армении».

Р.Алиев также назвал причину провокаций, к которым прибегают армяне во время игр «Карабаха»: «Они хорошо знают, что «Карабах» повсеместно представляет Азербайджан, Карабах – значит Азербайджан. По этой причине на играх «Карабаха» овершают подобные провокации».

Отметим, что на очередной игре Лиги Европы «Карабах» обыграл в Люксембурге «Дюделанж» со счетом 4:1. Армяне прибегнули во время матча к очередной провокации, выпустив в небо дрон с «флагом» т.н. «Нагорно-Карабахской Республики». Члены агдамского представителя после этого покинули поле. Вслед за этим министр спорта Люксембурга Дан Керш посетил раздевалку азербайджанской команды и принес извинения за инцидент.