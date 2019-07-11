Провокация в виде телемоста

Интересно, но телевидение становится источником межгосударственных скандалов. В демократической стране власть имущие не занимаются тем, что о них говорят по телевидению или пишут в газетах. Президент США Трамп просто игнорирует написанное о себе и обвиняет прессу в предвзятости. Отвечает он в социальных сетях и считает это вполне достаточным.

Что касается российского телевидения, то здесь ситуация совершенно другая. Это оружие массового информационного поражения. Об этом наглядно свидетельствует вся информационная политика Москвы, как в пограничных странах, так и на далеких континентах. Не удивительно, что соседи России пытаются хоть как-то противостоять информационной агрессии, которая является частью гибридной войны давно освоенной Кремлем.

Скандал с высказываниями ведущего на грузинском телеканале «Рустави-2» в Украине имел определенный отклик и наложился на информационную диверсию в виде предложения проведения телемоста между Киевом и Москвой. Для этого были выбраны телеканалы Россия 1 в Белокаменной и NewsOne в Киеве.

Украинский телеэфир представлен довольно большим разнообразием каналов как информационных и политических, так и развлекательных. Пророссийские политические силы, в частности, представлены в Украине «Оппозиционной платформой — За жизнь». Верховодит в ней кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Человек с очень неоднозначной политической репутацией, но твердо стоящий на пророссийских позициях. Настолько, что многие считают его откровенной российской агентурой. С учетом его прошлого, можно предположить, что в архивах российских спецслужб на него есть объемистое досье.

В период президентской избирательной кампании Медведчук начал скупать телеканалы, создавая свою медиаимперию. Конечно, формально этим занимались другие, но не особенно скрывался и тот факт, что за всем этим стоит именно кум Путина. Телеканал NewsOne был куплен в тот период. Он и раньше не отличался склонностью хвалить власть, но после этого превратился в скандальный рупор российской пропаганды. Даром, что передачи ведутся по большей части на украинском языке.

И вот 7 июля на телеканале Россия 1 появляется Дмитрий Киселев по прозвищу Радиоактивный Пепел и радостно сообщает о предстоящем телемосте между Москвой и Киевом под названием «Надо поговорить». Тот же Киселев вспомнил советско-американские телемосты в 1980-х гг. В последующих роликах ведущий со стороны России Андрей Малахов радостно сообщал, что предполагается разговор не о политике, а о жизни, общей истории и общей религии.

В Украине это вызвало бурю негодования. Настолько, что буквально через день телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста. Казалось, что инцидент исчерпан, но он имеет вполне очевидное продолжение.

В Москве заявили, что раз Киев не хочет, они приглашают гостей с Украины и все равно проведут телемост. Понятно, что на него приедут те, кто постоянно присутствует на российских ток-шоу и которые в Киеве пользуются скандальной известностью российских подпевал.

То, что это тщательно задуманная провокация было понятно с самого начала. Информационная диверсия имеет несколько политических составляющих. Как текущего момента, так и более дальних.

Во-первых. Избирательная парламентская кампания вышла на финишную прямую. Выборы состоятся 21 июля и политические партии напрягают все силы, чтобы добиться благосклонности избирателя. Для «Оппозиционной платформы — За жизнь» очень важно отбить избирателя, который проголосовал весной за президента Зеленского, но идеологически близок к партии Медведчука.

Задуманный телемост, в случае если бы он состоялся, должен был укрепить позиции партии среди тех, для кого Россия остается светом в окошке. Таких примерно 12-15% и стоит задача хоть немного увеличить этот процент.

Во-вторых. Был очевидный расчет на то, что власть растеряется, будет хранить молчание и тогда антироссийские и правые политические партии и движения начнут устраивать шествия, забрасывать здание бизнес-центра, в котором расположена редакция телеканала NewsOne, факелами, бить стекла и выносить двери. Это взвинтило бы общественную атмосферу, и представила Украину как страну, где власти просто нет. Понятно, что это был бы удар и имиджу президента Зеленского.

В-третьих. В чисто юридическом плане было очевидно, что телемост не состоится. В августе 2014 года был издан указ, по которому запрещалось вещание на территории страны ряда российских телеканалов, причастных к разжиганию и пропаганде войны с Украиной. В этом списке и Россия 1. Соответствующие службы просто отключили бы NewsOne от эфира во исполнение указа. Ведь он же не отменен.

Все это Медведчук и Ко. прекрасно знали, но действовали в соответствии с гибридной войной, которая ведется против Украины. В очередной раз показать, что в Киев не заинтересован даже в таком усеченном по тематике диалоге.

Интересно, что некоторые российские либералы недоумевают от такой украинской реакции. По их мнению, телемост способствовал бы донесению до российского зрителя украинской точки зрения.

Трудно сказать, чего в таком пассаже больше непонимания ситуации или откровенного лукавства.

Для начала отметим, кто в России хочет, тот спокойно в Интернете найдет множество украинских русскоязычных сайтов и вполне сможет ознакомиться с киевской точкой зрения. Спектр мнений очень широк и разнообразен.

Допустим, что на российском телевидении будет представлен украинский взгляд. И что из этого? Можно подумать российская власть хоть как-то учитывает мнение подведомственного народа. Это в Украине власть достаточно двумя майданами выдрессировали, чтобы она, пусть не всегда и не во всем, но все-таки учитывала мнение людей. Так зачем напрягаться и что-то доказывать российскому зрителю, если он ничего не решает. Как говорится, please don’t waste your energy — пожалуйста, не тратьте свои силы. Они пригодятся для более существенных и важных дел.

В-четвертых. Пророссийские силы в Украине все время проталкивают московскую мантру, что на Донбассе идет гражданская война и российских войск там нет. Раз так, то надо наладить снова добрососедские отношения, петь песни, есть сало и пить водку-горилку.

В-пятых. В роликах московского канала говорилось, что предполагается без политики обсуждать общую историю и общую религию. Это самая настоящая политика слегка закамуфлированная. Из политических соображений хозяин Кремля все время вещает об одном народе, разделенном на русских, украинцев и белорусов. Отсюда постоянное напоминание о вроде бы общей истории.

Как вообще можно говорить о телемостах в период агрессии. Странно было бы даже подумать, чтобы на волнах московского радио в 1943 году прозвучала передача из Берлина. Или в Баку говорили о телемосте с Ереваном.

Президент Зеленский отреагировал на возможный телемост довольно быстро. В привычном для себя видеоформате он обратился к Путину, перейдя на русский язык. «Надо поговорить? Давайте! Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске».

В Москве ужасно обиделись. Там предпочитают тайные переговоры и приглашения по дипломатическим каналам. Однако, дело не в этом. Российская политика остается прежней. Киев должен находиться в российской орбите. При любых условиях. Если Запад на это пойдет, заставит украинскую власть согласиться с российскими условиями, то о чем-то можно договариваться. Если нет, то конфликт на Донбассе продолжится.

Для реализации этой концепции будут устраиваться подобные информационные диверсии. Это ощущает Грузия и Молдова, скоро и почувствуют другие страны Южного Кавказа и Центральной Азии.