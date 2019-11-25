Провокации на высоком уровне

Следовало ожидать, что резкие шаги Вашингтона на Ближнем Востоке вызовут ответную реакцию в мире. И вот оно и случилось. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался за признание Евросоюзом Палестины как независимого государства.

«Европейский Союз должен обсудить, не пора ли всем странам — членам ЕС признать Палестину как государство», — заметил Ассельборн, добавив, что таким образом Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.

По его словам, признание Палестины всем Евросоюзом дало бы понять, что палестинцы нуждаются в родине, государстве, точно так же, как и израильтяне.

«Уже сейчас решение проблемы на основе создания двух государств является совершенно неустойчивой конструкцией. Если же израильская поселенческая политика и разрушение домов палестинцев продолжатся, то просто совсем не останется места для палестинского государства», — подчеркнул министр.

Напомним, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными и нарушающими международное право. Территория Западного берега, населенная преимущественно палестинцами, была занята Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Совбез ООН считает эту территорию оккупированной еврейским государством.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

Процесс мирного урегулирования между Палестиной и Израилем в настоящее время приостановлен. Палестинцы требуют установить будущие границы по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года с возможным обменом территорий, а Восточный Иерусалим сделать столицей государства. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим.

При этом Палестина является частично признанным государством. Ее признали 137 государств из 193 членов ООН, а также Ватикан (является страной-наблюдателем).

Кроме того, сейчас в ООН открыта к подписанию резолюция под названием «Право палестинского народа на самоопределение», и ее подписали уже 165 стран. Среди прочего резолюция призывает к «прекращению израильской оккупации» и сохранению «территориального единства и целостности всех палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим». Документ также признает право палестинцев на создание своего государства и призывает международное сообщество помочь палестинцам это право реализовать.

Как видим, даже без инициативы Люксембурга за Палестину стоит много государств мира. И, тем не менее, известное катарское агентство Al Jazeera предрекает конец палестинской государственности. Мол, если Израиль пойдет дальше и аннексирует основные части Западного берега, урегулирование на основе принципа двух государств больше не будет жизнеспособным и вероятность создания независимого и нераздробленного палестинского государства будет похоронена.

Отметим, что Дональд Трамп — самый произраильский президент в истории США. За последние два года он принял еще два судьбоносных для Палестины решения. Сначала признал Иерусалим столицей Израиля, хотя по международным соглашениям восточная часть города принадлежит Палестине. Затем «подарил» Израилю оккупированные в ходе Шестидневной войны 1967 года сирийские Голанские высоты.

Сейчас же речь идет о значительной части территории Палестины – Западном береге реки Иордан. Он, по соглашению Осло-II (1995), разделен на три части – А, B, C. Зоны A и B составляют по 20% территории Западного берега реки Иордан. Израильских поселений здесь нет, а в секторе А гражданам Израиля появляться не разрешено. А зона C – это две трети Западного берега. Сектором управляет Израиль. В результате строительства поселений здесь проживает больше израильтян, чем арабов. Соотношение — 350 тысяч против 300 тысяч.

Сейчас, после заявлений Помпео и призыва Ассельборна, ситуация в Израиле и Палестинской Автономии вновь накалена. Конечно, любое неосторожное слово может сыграть роль детонатора и вновь начнется взаимное кровопролитие между евреями и арабами. Вопрос — неужели высокопоставленные дипломаты Америки и Европы не осознают этой вероятности? В такое просто не верится. То есть, мы имеем дело с осознанным провоцированием возможной войны.